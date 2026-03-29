千歳市できのう(2026年3月28日)、女性が車にはねられけがをしたひき逃げ事件で直後に住宅に車が突っ込む当て逃げも発生していたことがわかりました。警察が関連を調べています。住宅街を走り抜ける白い乗用車。フロント部分が大きく壊れています。きのう(28日)午後1時前、千歳市真々地2丁目のコンビニエンスストアの駐車場で乗用車が女性をはねて逃走するひき逃げ事件がありました。女性は頭を打って病院に搬送され、会話はできた