出水市の通学路にある倒壊した空き家を、地元の解体業者がボランティアで撤去しました。出水市の鶴荘学園です。子どもたちの通学路でもある国道3号沿いに倒壊したまま放置された空き家がありました。出水市は、この空き家を危険性が高いと判断し、県解体工事業協会・出水支部に解体を依頼。協会はボランティアで作業にあたりました。(県解体工事業協会出水支部・平山政壱 支部長)「危険な家屋が除去されて安心して登校できるよ