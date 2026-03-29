多くのゴルファーにとって憧れのパターであるスコッティ・キャメロン。その中でもツアー支給品とされる“サークルT”はマニア垂涎の逸品だ。そこで今回は、ツアー会場で見つけたキャメロンに注目。「Vポイント×SMBCレディス」が開催された紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）で、〓木優奈がパッティンググリーンで何やら新たな“相棒”を調整している様子をキャッチ。本人を直撃した。〓木が使っていたのはスコッティ・キ