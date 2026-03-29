2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回はスコアメイクに直結するパッティングのコツについて聞いた。【連続写真】鈴木愛が長年やり続ける『クラブを両ワキに挟んで打つ』ドリル◇◇◇ゴルフ界を生き抜こうという若い女子プロにとって、特にパットの技術は命綱になることは間違いありません。もっとも若い選手に共