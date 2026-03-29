＜フォード選手権3日目◇28日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞畑岡奈紗が15番パー3で、優勝もした2021年の「ウォルマートNWアーカンソー選手権」以来となる自身5度目のホールインワンを達成した。「びっくりしましたね〜」と笑顔を見せる。【写真】高級車に頬ずりする畑岡奈紗この一打により、CMEチャレンジプログラムとしてセントジュード・チルドレンホスピタルに2万ドルが寄付される。「子どもたちに