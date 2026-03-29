JR名古屋駅前で29日、最新のランニングシューズの走り心地を試せるイベントが開かれています。JRセントラルタワーズ2階のテラスにはおよそ70メートルの直線コースが作られ、ランナーの間で注目が高まっているスイス発のブランド「On」の最新モデルを履き、実際に走ることができます。イベントは午後3時までで、足のサイズや重心などを3Dスキャンで計測し、専門のスタッフによるアドバイスも受