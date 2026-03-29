アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2』の追加キャストが発表され、木戸彩香役は高野麻里佳が務める。【動画】新キャラ登場！公開された『お隣の天使様』謎の映像また、本日実施されたアニメジャパン『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』スペシャルステージにて、「周くん」カウンター映像が公開。こちらの映像では第1期のなかで本作のヒロイン椎名真昼が「周くん」と言った回数をま