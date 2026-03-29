◇MLB ドジャース-ダイヤモンドバックス(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が初回の打席で相手捕手を気づかうシーンがありました。大谷選手はダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回の第1打席で、2球目のボールをスイングし、ファウルボールが相手チームの捕手ジェームズ・マキャン選手の右太もも付近に直撃。その場にうずくまるマキャン選手に大谷選手はすぐさま声をかけ、気づかう