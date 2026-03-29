フジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』（2025年4月期）の公式SNSが久しぶりに更新され、同作で夫婦を演じた芳根京子＆本田響矢の“再会2ショット”を公開した。【写真】「瀧なつにまた会えるなんて」「可愛いふたり見れて素敵すぎる」芳根京子＆本田響矢の“手ハート”2ショット※2枚目「あの春から、もうすぐ一年…」と書き出し、節目となるタイミングで『モデルプレスベストドラマアワード2025』6冠に輝いたこと