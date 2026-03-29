29日、新潟県の弥彦村にある工場で火事がありました。消防が出動し、火は午前9時半頃に鎮圧状態となりました。火事があったのはプラスチック製品を製造するJEJアステージの弥彦工場です。警察などによりますと29日午前3時半ごろ、火災を知らせるアラームの作動を受け、駆け付けた警備会社の職員から「火が上がっている」と通報がありました。その後、消防が出動し消火に当たりましたが、およそ8000平方メートルの工場1棟を焼き、商