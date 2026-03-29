放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で戦国武将・柴田勝家役を演じる俳優の山口馬木也さん（５３）が２８日、福井市内の勝家ゆかりの場所を訪れた。山口さんは「勝家の足跡をたどったことで役を演じる自信につながり、身が引き締まった」と語り、県内関係者はドラマによる観光誘客に期待を寄せている。（北條七彩）柴田神社へ勝家は現在の福井市中心部に９層の天守閣を持つ「北庄城（きたのしょうじょう）」を築き、豊臣秀