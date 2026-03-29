NPB(日本野球機構)は、29日に公示を発表。ロッテは上田希由翔選手の登録を抹消しました。3年目を迎えた上田選手。オープン戦では11試合の出場で打率.080、ファーム戦でも2試合の出場で打率.111となっていました。上田選手は開幕一軍入りを果たしましたが、開幕から2試合連続でのベンチ外。状態が心配されていました。なおチームは開幕から幸先良く2連勝をあげています。