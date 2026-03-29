米バントールが3月27日に入手した新たな衛星画像。ロシア北部ウスチルガの石油ターミナル複合施設で発生した大規模火災が写っている/Satellite image ©2026 Vantor（CNN）ロシアが原油高と一部制裁の解除による恩恵を受ける中、ウクライナ軍はロシアのエネルギーインフラへの攻撃を強化している。ウクライナのドローン（無人機）はここ1週間で、複数のロシアの製油所や輸出ターミナルを攻撃した。昨年夏に開始したロシアの主