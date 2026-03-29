ソフトバンクの小久保裕紀監督が29日、昨季リーグMVPの左腕・モイネロの今後の見通しについて説明した。「投げるには程遠いので。WBCの時もできあがりは半分にもいってなかったと言っていた。向こうで練習ができていない。野球をできる体に戻すところから。全然プランも決まってません」モイネロはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にキューバ代表として出場。25日に来日し、26日にみずほペイペイドームを訪れ首脳