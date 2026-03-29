【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】“超反応”横っ飛びで神セーブサッカー日本代表のGK鈴木彩艶が、圧巻のシュートセーブを見せた。この日2本目となるビッグセーブに、ファンたちが衝撃を受けている。日本代表（FIFAランキング19位）は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表（同38位）と対戦し、84分に生まれたFW