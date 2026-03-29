ベッキーやハリセンボンらが所属するGATE株式会社が29日までに、インスタグラムの公式アカウントを更新。NHK・Eテレの教育エンターテインメント「おかあさんといっしょ」（月〜土曜午前7時45分）で7年にわたり初代「体操のお姉さん」を務めた秋元杏月（29）の所属を報告した。公式アカウントでは「お知らせこの度、3月28日より、秋元杏月が弊社所属になりましたことをご報告いたします」と報告し、秋元の近影を投稿した。続けて