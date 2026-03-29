元フィギュアスケート選手の高橋成美が２９にＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。東京・池袋の「ポケモンセンター」での女性刺殺事件について言及した。２６日、池袋・サンシャインシティの「ポケモンセンターメガトウキョー」で同店アルバイトの女性が住所、職業不詳の広川大起容疑者（２６）に殺害された。２人はかつて交際し、破局後、広川容疑者が女性につきまとうようになったという。広川容疑者は被害女性に対するスト