太平洋戦争などで亡くなった鹿児島県出身の軍人らを追悼する慰霊祭が、鹿児島市で行われました。 鹿児島市の鹿児島戦没者墓地には、日露戦争から太平洋戦争にかけて戦死した県出身の軍人ら7万3000人余りがまつられています。 29日に行われた慰霊祭には、県内の遺族や関係者らおよそ90人が参列しました。 （鹿児島戦没者墓地顕揚会・石崎耕太郎会長）「平和な世界になってほしいと願っている。少しでも多くの人にこういう人がい