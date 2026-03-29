【モデルプレス＝2026/03/29】女優の永野芽郁が、フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」（SDP）を6月21日に発売決定。あわせて、表紙・収録カットが一挙公開された。【写真】永野芽郁、ショーパンから美脚チラリ◆永野芽郁、“ありのままの本当の自分”見せる2009年に女優デビュー。2018年、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」でヒロインに抜擢されると、瑞々しくも芯の強い演技で日本中の注目を集め、翌年には