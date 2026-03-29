【モデルプレス＝2026/03/29】女優の川島海荷が3月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。メイク前の素顔を披露し、話題を呼んでいる。【写真】32歳子役出身女優「ずっと変わらぬ可愛さ」メイク前のすっぴん姿◆川島海荷、メイク前のすっぴんを披露川島は「メイク前の顔」とつづり、ナチュラルな素肌感が際立つすっぴんショットを投稿。現在、SUPER EIGHTの安田章大、俳優の古田新太らが出演するPARCO ＆ CUBE produce 2026 『