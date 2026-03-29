サクラの名所として知られる伊那市の高遠城址公園で28日、開花が宣言されました。去年より7日早い開花です。伊那市の高遠城址公園では28日午前、「タカトオコヒガンザクラ」の開花が宣言されました。去年より7日早く、過去10年の平均と比べても5日早い開花となりました。訪れた人は「かわいい色できれいだから好きです」「タカトオコヒガンザクラ」は小ぶりで赤みが強いのが特徴です。公園内には約1500本のサクラの木が植えられて