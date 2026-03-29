◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人の大勢投手（２６）が２９日、阪神戦の試合前練習から１軍本隊に再合流した。前日２８日はファーム・リーグ日本ハム戦に８回から登板し、１回１２球で無安打無失点。「コンディショニング的には問題なかったと思います。帰ってきてからは一番よかったんじゃないかな。今までの感じからしたらすごく良かった。上がってきている」と手応えを口にした。ＷＢＣからの