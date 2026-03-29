俳優の日野友輔が２９日、都内で２０２６年度カレンダーの発売記念イベントを開催し、高校の同級生である将棋の藤井聡太六冠との関係について語った。プライベート感のあるカットなど、様々な姿を詰め込んだ一冊。「生きていれば良いこともあれば悪いこともありますし、その日々の積み重ねがカレンダーって目視しやすくなると思う。一日一日を頑張って大事に積み重ねていけたら、このカレンダーが終わる頃には新しい自分になれ