◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＴ・グラスノー投手が本拠地・ダイヤモンドバックス戦に今季初先発し、６回４安打６奪三振、２失点の内容で降板した。味方打線は６回裏の攻撃にフリーマンの適時二塁打で１点を返した。７回からは２番手左腕ベシアがマウンドに上がった。初回に、１死から２番キャロルに三塁への内野安打で出塁を許