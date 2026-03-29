◆センバツ第１０日▽準決勝中京大中京―智弁学園（２９日・甲子園）５年ぶり１５度目の４強入りを果たした中京大中京は（愛知）は、「１番・遊撃」で先発出場した田中大晴（３年）が、５回の第３打席までに２安打を放ち、今大会の安打数を１０とした。田中は準決勝までの３試合で１１打数８安打、打率７割２分７厘をマーク。準決勝では智弁学園（奈良）のプロ注目左腕・杉本真滉投手（３年）に対し、初回先頭こそ空振り三