夏海はマー会長に密告か大ヒット作となった「日曜劇場リブート」（日曜午後9時）が最終回を迎える。過去9回の放送によって家族のために生きる登場人物たちの生き方が鮮明になった。一方で多くの謎が残されたまま。謎を整理し、徹底推理する。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「デカい」「リアルまんまや」…鈴木亮平が“もっこり”ポーズ前回第9回には短くも見逃せない重要シーンがあった。