【新華社北京3月29日】中国北京市で25〜29日、世界の科学者や企業家が技術革新と協力を議論する「2026中関村フォーラム年次総会」が開催された。今年のテーマは「技術革新と産業革新の深い融合」で、会場では人型ロボットが果実を使ったあめ菓子制作や物流の仕分け、楽器演奏などを披露した。最先端の技術が生み出すスマートライフの未来像が示された。（記者/馬暁冬）