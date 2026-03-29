ソフトバンクの小久保裕紀監督が29日、近藤健介外野手を左翼で起用していく方針を明かした。開幕からの2試合は右翼で先発出場していた。「レフトの方が送球の距離がないので負担が少ない。コーチ陣から提案がありました。体を考えてのことです」と説明した。昨季、左脇腹を痛めた際も、打撃よりも送球の負担が大きかったという。今後は週1でDH起用する方針であることも言及した。