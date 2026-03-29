日本野球機構（NPB）から29日、公示が発表され、高橋遥人投手（30）は抹消されず、4月8日のヤクルト戦（甲子園）以降での登板が有力となった。高橋は、前日28日の巨人戦（東京ドーム）で9回3安打無失点の好投。自身21年10月2日の中日戦以来、5年ぶり3度目の完封勝利を、今季12球団一番乗りで達成していた。8回1死では中山のゴロが左膝付近に当たるアクシデントもあったが、試合後は「全然、大丈夫です」と強調。4月8日のヤク