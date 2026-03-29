3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。子どもが欲しい30歳モデル美女が、貯金ゼロの彼氏が結婚から逃げ続ける“リアルすぎる理由”を推測し、涙を見せた。【映像】30歳モデル美女の抜群のスタイル本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。砂浜での話し合いを終え、