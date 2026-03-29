北朝鮮は金正恩総書記が視察するなか、ICBM＝大陸間弾道ミサイルに使われる固体燃料エンジンの燃焼試験を行ったと報じました。北朝鮮メディアによりますと、軽くて強度の高い炭素繊維の複合材質が使われた固体燃料エンジンの試験が行われ、金正恩総書記も視察しました。北朝鮮は去年9月も同様の試験を行いましたが、改良されてエンジンの推進力が30％近く向上したと主張しています。このエンジンは、北朝鮮が去年10月に公開した新