3月31日に10作目のシングル「半透明スワロフスキー」のリリースを控える8人組アイドルグループ「SAY-LA」小椋妃奈乃が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた 。語られたのは、華やかなステージの裏側でグループの屋台骨を支えようとする、不器用な愛と自立の記録だった。（推し面取材班）結成12年を迎えるグループの楽屋は、学校の休み時間のように賑やかだ 。現体制の8人中、5人が加入1年半未満 。フレッシュな声が飛