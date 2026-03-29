歌手でタレントの渡辺美奈代が28日に自身のアメブロを更新。夫と結婚30周年の記念日を迎えたことを報告し、これまでの歩みや将来への想いをつづった。【映像】渡辺美奈代の水着姿この日、渡辺は「今日は私たち夫婦の30回目の結婚記念日」と切り出し、「結婚当初は、沢山喧嘩もしました」と若かりし頃の苦労やぶつかり合いについても率直に明かした。しかし、その経験を経て築き上げた絆は深いようで、「改めて共に歩んできた大