◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第8節福島―松本（2026年3月29日とうスタ）J3福島は29日、ホームでJ2松本戦に臨む。試合に先立ってベンチ入りメンバーが発表され、今季から加入したFW三浦知良（59）が5試合連続となるベンチ入りを果たした。出場すれば3試合ぶりで、自身がJ最年長出場記録を59歳31日に更新する。5季ぶりにJリーグ復帰を果たしたカズは、2月7日の開幕戦でスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは2017年以