俳優の戸田恵梨香が２８日、ＴＢＳ系「王様のブランチ」で、２９日に最終回を迎える日曜劇場「リブート」の一部考察に「申し訳なかった」と混乱させたことを詫びた。この日は最終回目前とあって鈴木亮平、戸田、永瀬廉が見どころなどをＰＲ。ドラマは序盤からＳＮＳで考察が盛り上がっていたが、戸田も、今回はちょくちょくチェックしていたという。その中で、戸田は自分が演じる一香について、早い段階で夏海にリブートして