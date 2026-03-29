中国大使館に侵入した疑いで陸上自衛官の男が逮捕された事件で、警視庁公安部は29日午前、男が所属する宮崎県の駐屯地を家宅捜索しました。警視庁公安部は午前8時ごろ、建造物侵入の疑いで、男が所属する宮崎県にある「えびの駐屯地」などに家宅捜索に入りました。この事件は3月24日、宮崎県の「えびの駐屯地」所属の陸上自衛官・村田晃大容疑者（23）が東京・港区の中国大使館の敷地内に侵入した疑いで逮捕されたもので、村田容疑