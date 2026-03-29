来月（4月）2日は、国連が定めた世界自閉症啓発デーです。岡山市の団体がJR岡山駅で街頭啓発を行いました。 【写真を見る】4月2日は世界自閉症啓発デー岡山駅前で発達障害に理解を求める啓発活動【岡山】 岡山県発達障害児・者の親の会連携協議会などが、発達障害について理解を深めてもらおうと行ったもので、関係団体などの約70人が自閉症についての正しい知識などを記したチラシを配りました。 （岡山県発達障