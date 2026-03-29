2026年3月30日に『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』（以下、『蓮ノ空』）の2025年度最後のバーチャルライブ『Bloom Garden Party 105期 Final Term Fes×LIVE STAGE ～11人で約束のライブ～』が開催される。 （関連：【動画あり】蓮ノ空11人で約束のライブ、高校生活3年間のグランドフィナーレ） ■リアルタイム連動が結実する、卒業と未踏の挑戦 コンテンツの中心人物であ