香川県が今年（2026年）から12月3日に設ける「県民の日」について池田知事は、県立学校を休校にしたいとの考えを示しました。 【写真を見る】12月3日の「香川県民の日」に県立学校を休校にしたいとの意向示す池田豊人知事【香川】 （池田豊人香川県知事）「子どもたちには、香川県民の日を特別な日として意識してもらうために、できましたら学校を休校にできないかなというふうに考えております」 「香川県民の日」はふるさと