「年齢による体質変化」と思っていた足の浮腫みや痺れ。やがて激しい頭痛や異常な高血圧に襲われ、緊急入院で告げられたのは指定難病「好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）」でした。小児喘息やアレルギー性鼻炎という過去の病歴が、難病の発症と繋がっていた事実に直面したG.Iさん（仮称）。突然の長期休職への焦りを抱えながらも、同室の患者さんとの温かい交流に救われ、無事に早期退院を叶えた軌跡を紹介します。 ※