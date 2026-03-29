ステファン・ダニエル ライカカメラ社 グローバル シニア ブランド リプレゼンタティブ “Mr. M”。1984年、ドイツのライカカメラ本社（当時のErnst Leitz Wetzlar GmbH）入社。本社サービス部門、フランスのサービス部門勤務などを経て、本社商品企画部門責任者に就任。「ライカM7」「ライカMP」などの新世代アナログM型ライカ、「ライカM8」以降のデジタルライカMシステムの企画、商品化を成功へと導く。202