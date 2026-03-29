メンフィス・グリズリーズ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年3月29日（日）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 125 - 124 シカゴ・ブルズ NBAのメンフィス・グリズリーズ対シカゴ・ブルズがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし28-30で終了する。第2クォータ