AI界のキーマンによる数行のつぶやきで注目された「バイブコーディング」は、登場からわずか1年でエンジニアの仕事を、そしてホワイトカラー全体の働き方を変えようとしている。マイクロソフトやグーグルでエンジニアとして活躍し、複数の企業で技術顧問を務める及川卓也氏が、AIが当たり前になる社会でこれから起きる変革と、すべてのホワイトカラー層が今考えておくべき論点を考察する。誰でもプログラムが作れる？「バイブコー