近年、日本の回転ずしチェーンのスシローが中国市場で急速に存在感を高めている。SNSやショート動画の拡散を背景に、「話題の店」から「日常的な人気店」へと変化しつつある。北京、上海、広州などの大都市では店舗前に長い行列ができる光景がすでに日常となり、「街のフォトスポット」とまで言われている。人気の高まりとともに、新たな問題も浮上している。ピーク時には待ち時間が長くなるため、いわゆる「ダフ屋」が登場し、順