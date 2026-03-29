この記事をまとめると ■トヨタのAE86シリーズは中古車市場で高い人気を誇る ■製造されてから40年以上経つモデルなだけに不具合も多い ■メーター類を製造するPivotがAE86用のメーターキットを発表した AE86ユーザー必見のパーツが間もなく登場！ いまや世界的に人気のある日本のネオクラシックカーたち。なかでもAE86シリーズは、漫画（アニメ）頭文字Dの主人公、藤原拓海が愛車として使用し、非力なマシンながらも、その巧み