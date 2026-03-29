パソコン（PC）およびスマートフォンの周辺機器などを手がけるアイ・オー・データ機器（金沢市）は、同社初だという「webOS Hub」を搭載した27型ゲーミングモニター「GigaCrystaLCD-GDQ271JAWOS」を2026年4月上旬に発売する。WQHD解像度対応、USB-Cケーブルで映像入力に給電も高リフレッシュレートによるゲーミング性能と、エンターテインメントコンテンツを楽しめるスマート機能を1台に融合。チューナーレステレビのような使い