歌手の和田アキ子（75）がMCを務めるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の最終回が29日、スタートした。生放送の中で、生放送バラエティ番組同一司会者最長放送のギネス記録の更新が発表された。「アッコにおまかせ！」は1985年にスタート。昨年10月に40周年を迎えていた。世相を忌憚（きたん）なく斬る和田の姿が長年お茶の間に愛されていた。ギネスの公式認定員が登場。「生放送バラエティ番組同一司会者最長放