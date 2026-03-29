「ポツンと山奥グルメ」第2弾 アクセスの悪い山奥にポツンとありながらも、わざわざ行く価値のある店。2月の放送に続いて、第2弾を河西美帆アナウンサーと三ツ廣政輝アナウンサーが紹介します。 【画像で見る】予約のみ！山奥でしか味わえない「旬の野菜フルコース」 古民家を開放した完全予約制のレストラン まずは、「奥大和の古民家で味わうとれたて野菜料理フルコース」。大阪市内から車で1時