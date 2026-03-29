歌手アイナ・ジ・エンド（31）が28日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。あこがれのミュージシャンたちの故郷・アイスランドを訪れた。同地では、敬愛するビョークがミュージックビデオを撮影したグロッタ灯台へ。暴風と極寒の聖地に立ち、「私はあのMVは自然が狂気的だなと思ってて。ビョークはそういう大自然の中でも、風とか海とかすべてを味方に付けて音楽にしていく人だなと思って。当時はむさぼ