28日午後、熊本市の国道の交差点で原付バイク同士が衝突する事故があり95歳の男性が死亡しました。事故があったのは熊本市中央区南千反畑町の国道3号の交差点です。警察によりますと28日午後5時頃、熊本市中央区新屋敷に住む古閑孝之さん（95）が原付バイクで国道から脇道へ右折しようとして、対向車線を直進してきた原付バイクと衝突したということです。この事故で古閑さんは全身を強く打ち死亡しました。もう一方の原付バイクの